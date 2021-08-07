KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası
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KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası

KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsun'da, Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası" Canik Millet Bahçesi'nde başladı.

Samsun'da, Kavak Dernekler Federasyonu (KA-DEF) Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası" Canik Millet Bahçesi'nde başladı.

Turnuvanın açılışına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Emuce, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları çok sayıda vatandaş ve sporseverler katıldı.

"Eskide kalmış geleneği yeniden yaşatıyoruz"

Renkli görüntülere sahne olan turnuva öncesi açılış konuşmasını yapan KA-DEF Gençlik Kolları Başkanı Adem Sekmenoğlu, "Bugün burada katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan onurlandıran herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Eskiden mahalle aralarında, sokakta, boş arazide, tarlada mahalleler arası maçlar yapılır, yenilen yenene bir şey alırdı. Biz bugün o geleneği tekrar yaşatıyor, mahalleler arası arkadaşlığı, dostluğu yeniden hatırlatıyoruz" dedi.

"Bizleri bu sahalarda buluşturan herkese teşekkür ediyorum"

KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin, "Turnuva boyunca mücadele edecek olan tüm mahallelerimize başarılar diliyorum. Kazanan hangi takım olursa olsun aslında dostluk, kardeşlik, centilmenlik, arkadaşlık kazanacak" ifadelerini kullandı.

"Hedef olmadan netice alınmaz"

KA-DEF'in böyle bir organizasyon düzenlemesinin anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hedef olmadan netice alınmaz. Hedef büyük olacak ki yolunda yürüyeceksin. Adım adım en güzel etkinliklere inşallah hep birlikte geleceğiz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, vatandaşlarımızın sportif faaliyetler ile buluşarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla belediye olarak sosyal projelerde her zaman yer alacağız. Bütün katılan sporcularımıza ve desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Spor alt yapısı ile Türkiye'de en mükemmel ili olacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. İnşallah şehrimize 4 tane daha saha kazandıracağız. Gazi Hastanemizin yanındaki Samsun Anadolu Lisesinin bahçesine çok amaçlı çok güzel spor salonunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Spor alt yapısı ile Türkiye'de en mükemmel il olacağız."

Mahallelerin sosyalleşmesine ve kaynaşmasına vesile olmak için eski bir geleneğin tekrar canlandırıldığı mahaller arası futbol turnuvasının ilk maçı Azaklı Mahallesi ile Mahmutlu Mahallesi arasında oynanan maçla başladı. Turnuvanın ilk maçını Azaklı Mahallesi 1- 0 kazandı. - SAMSUN

KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası
KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası
KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası
KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası
KA-DEF Geleneksel 2. Halı Saha Futbol Turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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