Juventus'ta Pirlo'nun "Az sayıda karakterli oyuncumuz var" sözü kriz çıkardı
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Juventus'ta Pirlo'nun "Az sayıda karakterli oyuncumuz var" sözü kriz çıkardı

30.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:27

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun Benevento karşısında kaybedilen 2 puan sonrası futbolcularına yönelik "Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var" ifadeleri kulüpte tartışmalara neden oldu.

Juventus'un sezon başında göreve getirdiği Andrea Pirlo'nun, şimdiye kadarki performansı tartışma konusu oldu.

Sezon başı göreve gelen Pirlo yönetimindeki Torino ekibi, son 3 maçının 2'sinde beraberlik alan Juventus, 9 maç sonunda 17 puan topladı ve lider Milan'ın 6 puan gerisinde kaldı.

İtalyan çalıştırıcının Benevento karşısında kaybedilen 2 puan sonrası açıklamalarında oyuncularını hedef alması ve "Ronaldo olmayınca zor zamanlar yaşıyoruz. Az sayıda karakterli oyuncumuz var" sözleri tartışma yarattı.

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PIRLO TAKTİK KONUŞMUYOR

İtalyan teknik adamın en büyük sorununun, daha önce Sarri'de olduğu gibi iletişimden kaynaklandığı belirtiliyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre; Pirlo, taktiksel konularda konuşmuyor ve hatta oyuncularıyla birebir bile iletişime geçmiyor. 41 yaşındaki teknik direktörün ekibinde taktik planların çoğu yardımcı antrenör Igor Tudor tarafından yapılıyor.

YILDIZ FUTBOLCULAR SORUN YAŞIYOR

Pirlo'nun tonlama yapmadan konuşan karakteri ve sessizliği Sarri dönemini hatırlatıyor. Bu nedenle Kulusevski ve Dybala gibi oyuncuların, kendilerinden beklenenleri anlayamadıkları ve iletişim sorunu yaşadıkları iddia ediliyor.

Juventus'ta Pirlo'nun 'Az sayıda karakterli oyuncumuz var' sözü kriz çıkardı
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