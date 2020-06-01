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Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi

İtalyan devi Juventus, Manchester United'ın istediği milli yıldız Merih Demiral'ı için 55 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

01.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:42

İngiliz devi Manchester United, Juventus forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın Douglas Costa'yı transfer etmek için kulübe ciddi baskı yaptığı ve Merih Demiral hakkında da bilgi aldığı öğrenildi.

Bilindiği üzere, Juventus eski oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi de Paul Pogba karşılığında İtalyan ekibinden Douglas Costa ve Merih Demiral'ı takas olarak transfer etmenin peşinde. Ancak, Douglas Costa'nın İngiliz ekibine gitmesinin zor olduğunu belirtildi.

JUVENTUS 55 MİLYON EURO İSTİYOR

Manchester'ın Douglas Costa haricinde milli futbolcu Merih Demiral'ın da takımdaki durumunu sorduğu öğrenildi. Juventus'un genç yıldız için 55 milyon euro talep etmesi üzerinde Manchester United düşünme kararı aldı.

Bu transferi gerçekleştirmek isteyen kırmızı şeytanlar önümüzdeki günlerde Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak. Ayrıca Merih Demiral'ın da İngiltere liginde oynamak istediği biliniyor.

EN PAHALI TÜRK FUTBOLCU OLACAK

Demiral, 55 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutarsa tarihteki en pahalı Türk futbolcusu olacak.

Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Haber Yorumları (1)
HA: juventus dan ayrılma dünyanın en güçlü takımı juventusdur realler barcalar unitedler hepsi fasa fiso
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