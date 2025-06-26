Juventus Manchester City hangi kanalda? Juventus Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Juventus Manchester City hangi kanalda? Juventus Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Juventus Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus Manchester City maçı yayın bilgisi!

Juventus Manchester City maçı hangi kanalda? Juventus Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Manchester City maçı TRT 1 canlı olarak yayınlanacak. Juventus Manchester City maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileriyle şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya tabii platformundan canlı Juventus Manchester City maçını izleyebilirsiniz.

Juventus Manchester City hangi kanalda? Juventus Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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