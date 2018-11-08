Juventus'a Konuk Olan Manchester United'dan Muhteşem Geri Dönüş!

Şampiyonlar Ligi H grubunda Juventus ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve ilk devre 0-0'lık skorla tamamlandı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve attığı harika golle Juventus'u öne geçirdi.

RONALDO, DEVLER LİGİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Manchester United Juan Mata 86. dakikada beraberliği sağladı. Manchester United, 89. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine attığı golle Juventus'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus 9 puanda kaldı. Manchester United'ın puanı ise 7 oldu. Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligindeki ilk golünü eski takımı Manchester United'a attı.