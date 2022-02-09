Avrupa Açık'a katılacak milli judocular, Bosna Hersek'e gitti - Haberler
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Avrupa Açık'a katılacak milli judocular, Bosna Hersek'e gitti

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Açık'a katılacak milli judocular, Bosna Hersek'e gitti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'a katılacak Judo Milli Takımı, bu ülkeye gitti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Avrupa Açık'a katılacak Judo Milli Takımı, bu ülkeye gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, 11-13 Şubat'ta gerçekleştirilecek şampiyonada 30 kadın ve 20 erkek milli judocunun mücadele edeceği belirtildi.

Ay-yıldızlı kafilenin, Avrupa Açık müsabakalarına katılmak üzere bugün kara yoluyla Bosna Hersek'e gittiği ifade edildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

48 kilo: Sıla Ersin, Merve Azak, Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin

52 kilo: Buketnur Karabulut, Dilara Lokmanhekim, Damla Çalışkan, Hümeyra Şeras, Yaren Kömürcü

57 kilo: Merve Taş, İrem Korkmaz, Hasret Bozkurt, Eda Karademir, Ayşenur Budak, Ayşe Nur Tuncay.

63 kilo: Ayten Yeksan, İlayda Seyis, Ezgi Karademir, Şeydanur Aydın.

70 kilo: Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu.

78 kilo: Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan.

+78 kilo: Kübranur Esir, Sebile Akbulut.

Erkekler

60 kilo: Emirhan Karahan, Fırat Çekim, Ali Bozkurt.

66 kilo: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara.

73 kilo: Umalt Demirel, Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, Niyazi Gökçen.

81 kilo: Musa Şimşek, M. Mustafa Koç, Yunus Kılınç.

90 kilo: Feyyaz Yazıcı, Can Güzel, Ahmet Çuhadar, Ö. Kemal Aydın.

100 kilo: Mert Şişmanlar, Sidar Akkuş.

+100 kilo: Munir Ertuğ.

Avrupa Açık'a katılacak milli judocular, Bosna Hersek'e gitti

Ebru Şahin, Saraybosna, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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