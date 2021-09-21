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Judoda Nilüfer Belediyesi fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Judoda Nilüfer Belediyesi fırtınası

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'ndan 4 altın, 3 bronz ve 1 gümüş madalyayla döndü.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'ndan 4 altın, 3 bronz ve 1 gümüş madalyayla döndü.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 15-16 Eylül tarihlerinde Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası sona erdi. 24 ilden 200'ü aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü de Nilüfer'i başarıyla temsil etti. Atatürk Spor Salonu'nda 5 ayrı kategoride gerçekleştirilen şampiyonaya, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü başarısıyla damga vurdu. Nilüferli sporcular, rakiplerini mağlup ederek, şampiyonayı 8 madalya ile tamamladı. 66 kilogramda Oğuz Sevim Ümitler Türkiye Şampiyonu ile Gençler Türkiye Üçüncüsü olurken, 60 kilogramda Kadir Kılıç da Gençler Türkiye Şampiyonu ile Büyükler Türkiye ikincisi olmaya hak kazandı.

Şampiyonada, 81 kilogramda yarışan Muhammet Balcı Gençler Türkiye Üçüncüsü, 81 kilogramda Yasin Çimciler Büyükler Türkiye Şampiyonu olurken, 90 kilogramda Abdulsamet Sevim de Gençler Türkiye Şampiyonu ve Büyükler Türkiye Üçüncüsü olarak Nilüfer'e gurur yaşattı. Milli Takım kampına en az üç sporcuyu göndermenin gururunu yaşadıklarını belirten Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, şampiyonada mücadele eden sporcuları kutladı. Genç, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e de teşekkür etti. - BURSA

Judoda Nilüfer Belediyesi fırtınası

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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