Avrupa Judo Birliğinin Antalya'daki ortak çalışma kampı tamamlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 21 ülkeden 300 judocunun katılımıyla yapılan Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, final antrenmanıyla sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesindeki kamp, EJU 2022 takviminde yer alan yılın ilk ortak çalışma kampı olarak gerçekleştirildi.

Bir hafta süren ortak çalışma kampında kadın ve erkek judocular, EJU eğitmenlerinin yanı sıra ülke milli takım antrenörleri gözetiminde ayrı ayrı randori ile kuvvet antrenmanları yaptı.

Kampta Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Moldova ve Hollanda'dan judocular yer aldı.

Kampa katılan judocular, 28-30 Ocak tarihlerinde Portekiz'deki grand prix turnuvasında ve 5-6 Şubat tarihlerinde de Fransa'da düzenlenecek grand slam müsabakalarında boy gösterecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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