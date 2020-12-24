Judocu Ahmet Apaydın, 50 gün sonra korona virüsü yendi

Korona virüse yakalanan eski judocu ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Apaydın, hastalıktan yaklaşık 50 gün sonra kurtularak hastaneden taburcu edildi.

Duayen judocu Ahmet Apaydın, yaklaşık 50 günlük korona virüs mücadelesi sonucunda hastalığı yenerek Bodrum'da tedavi olduğu hastaneden taburcu edildi. Apaydın, 5 günlük ev karantinasının ardından hastaneye yatırıldı. Hastanede yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Apaydın, yaklaşık 10 gün boyunca entübe edildi. Ardından 22 gün daha tedavisine devam edilen eski judocu, yaklaşık 50 günün sonunda hastalıktan kurtuldu.

Hasta olduğu dönem ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Apaydın, kendisini tedavi eden doktorlarına teşekkür ederek, "Hastaneye yattıktan sonra durumum kötüye gitti. Hemen yoğun bakıma aldılar. Kötü gidiş devam edince hemen entübe ettiler. Her şey için hazırlıklı olun yani 'hastanız ölüyor' demişler. Yoğun bakım doktorları ciğerleri açalım diyorlar. Bu arada kanama devam ediyor. 14 olması gereken kan değerim 4'e düşmüş. Bu sırada vücut direniyor, kaslar kasılıyor ve kanamayı durduruyor. Kanama duruyor ve kan değerim 5.2'ye yükseliyor. Bunu gören doktorlar hasta geri dönüyor diye çığlık atmışlar. Hemen kan takviyesi yapılmaya başlanıyor. 9 ünite kan vermişler. Değer 8.2 olmuş. Herkes rahatlıyor ardından 4 ünite trombosit veriliyor. Değer 10.2'ye yükseliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı