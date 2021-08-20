Jose Sosa, topu vermediği genç Arda Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı

Helsinki maçında frikik vuruşunda topu Arda'ya bırakmayan Jose Sosa, genç futbolcuyla kahvaltıda bir araya geldi. Samimi sohbette Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz. Önünüzde çok uzun bir yol var. Böyle şeyleri çok yaşayacaksın. O frikikleri atacak çok maçların olacak" sözleriyle gönül aldı.

Avrupa Ligi Play-Off turundaki Helsinki maçında serbest vuruşta Arda Güler'e topu vermediği için eleştirilen Sosa, genç futbolcuyla kahvaltıda buluştu. Sabah'ın haberine göre samimi sohbette Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Böyle şeyleri çok yaşayacaksın. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve frikik atacak çok maçların olacak" ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Arda da pozisyonda frikiği atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa'ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli futbolcuya iletti.