Jorge Sampaoli: Böyle maçlarda rakipler eksiklerinizi affetmez

"Birincilik istiyorduk"

"Her zaman kazanmaya çalışacağız"

Son olarak Cengiz Ünder'in süre almaması ile ilgili gelen soruya Milik, "Cengiz çok iyi bir oyuncu. Geldiğinden beri bize çok şey kattı. O'nu özledik. Tabii ki bu maçı kaybetmemiz için bir bahane olamaz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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