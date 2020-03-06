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Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor

Futbol menajeri Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Falcao, Rodriguez, Martinez, Casillas, Danilo Pereira gibi isimlerin de banka hesapları inceleniyor.

06.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:56
Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor

Portekizli menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.

ÇOK ÜNLÜ OYUNCULAR VAR

James Rodriguez, , Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte , Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.

HESAPLARI İNCELENECEK

Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.

RADAMEL FALCAO DA LİSTENİN İÇİNDE

Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var.

(Sabah)


Haber Videosu

: Jorge Mendes'in soruşturmasında, Galatasaray'ın yıldız ismi Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor
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HABER YORUMLARI (1)

  • ŞİMDİ YANDI GS:
    gss toplamda 10 bin dolar menajerlik ücreti ödemişti. Dökülsün bakalım pislikleri. . .
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