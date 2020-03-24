SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Johan Cruyff Efsanesi - Spor
Johan Cruyff, Hollanda, Cruyff, Ajax, Spor

Johan Cruyff Efsanesi

Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Johan Cruyff, futbol oynadığı dönemde olağanüstü futbol zekası ve yeteneğiyle sahalara damga vurdu. 1970'lerde Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Ajax'ın saha içinde ve dışında liderliğini yapan Cruyff, futbola zamanının ötesinde miraslar bıraktı. 2016'da hayatını kaybettiği gün, futbol dünyası çok önemli bir efsanesine veda etti.

24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:01

Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Johan Cruyff, futbol oynadığı dönemde olağanüstü futbol zekası ve yeteneğiyle sahalara damga vurdu. 1970'lerde Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Ajax'ın saha içinde ve dışında liderliğini yapan Cruyff, futbola zamanının ötesinde miraslar bıraktı. 2016'da hayatını kaybettiği gün, futbol dünyası çok önemli bir efsanesine veda etti.

Johan Cruyff Efsanesi
Kaynak: Dugout

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı Spor
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu Spor
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Minibüs şoförlüğünden zirveye! İşte virüse yakalanan Albayrak'ın hayatı
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Cahit Özkan Ziya Selçuk Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Muhterem Nur Müslüm Gürses Seren Serengil
Spor Falcao Falcao Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Johan Cruyff Efsanesi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:31:23. #1.14#
title