Johan Cruyff Efsanesi Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Johan Cruyff, futbol oynadığı dönemde olağanüstü futbol zekası ve yeteneğiyle sahalara damga vurdu. 1970'lerde Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Ajax'ın saha içinde ve dışında liderliğini yapan Cruyff, futbola zamanının ötesinde miraslar bıraktı. 2016'da hayatını kaybettiği gün, futbol dünyası çok önemli bir efsanesine veda etti.

Hollanda ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Johan Cruyff, futbol oynadığı dönemde olağanüstü futbol zekası ve yeteneğiyle sahalara damga vurdu. 1970'lerde Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Ajax'ın saha içinde ve dışında liderliğini yapan Cruyff, futbola zamanının ötesinde miraslar bıraktı. 2016'da hayatını kaybettiği gün, futbol dünyası çok önemli bir efsanesine veda etti. Kaynak: Dugout