Jhon Duran neden yok, Fenerbahçe Nice maçında Jhon Duran sakat mı, cezalı mı?

Avrupa arenasında kritik öneme sahip mücadele saat 19.45'te Chobani Stadı'nda başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic yönetecek. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem görevini ise Novak Simovic yapacak. Peki, Fenerbahçe-Nice maçında Jhon Duran neden forma giyemiyor, Kolombiyalı oyuncu sakatlık ya da ceza nedeniyle mi kadroda yer almıyor?

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının ikinci haftasında Fenerbahçe ile Fransız temsilcisi Nice kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele, TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından futbolseverlere canlı olarak aktarılacak.

TRT 1 YAYIN DETAYLARI

TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz şekilde izlenebildiği gibi birçok dijital platform üzerinden de takip edilebiliyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21. kanalda yer alıyor. Ayrıca, internet yayıncılığı aracılığıyla da TRT 1'e erişim sağlamak mümkün.

JHON DURAN NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin genç golcüsü Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle Nice karşısında takım kadrosunda yer alamayacak. Uzun süredir sahalardan uzak olan futbolcu, tedavi süreci tamamlanana kadar forma giyemeyecek.

TEK MAÇ MI, RÖVANŞ OLACAK MI?

Bu mücadele, UEFA Avrupa Ligi grup etabı kapsamında oynandığından tek maç üzerinden sonuçlanacak. Ancak grup fikstürü çerçevesinde ilerleyen haftalarda Fenerbahçe ile Nice bir kez daha karşılaşacak.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Sarı-lacivertlilerde Nice maçı öncesinde en dikkat çeken eksik Jhon Duran oldu. Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan, Dinamo Zagreb karşılaşmasında cezası nedeniyle sahada olamayan Anderson Talisca, bu kez teknik heyetin tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Talisca'nın dönüşü, Fenerbahçe'nin hücum gücüne önemli katkı sağlayacak.

UEFA KADRO LİSTESİ

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği geniş kadroda şu isimler yer alıyor:

• Kaleciler: Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin

• Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

• Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

• Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun