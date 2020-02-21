JESDER'den "ruhsatsız jeotermal santral" iddiasına yanıt Açıklaması

21.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:12

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Aydın'daki bazı jeotermal santrallerin ruhsatları olmadan çalıştırıldığı iddialarına cevaben, "Binary tipi santrallerin Gayri Sıhhi Müessese İzni (GSMİ) ruhsatından muaf olduğunu" belirtti.

JESDER'den yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin haberinde "Aydın'daki 23 jeotermal santralin işletme ruhsatı olmaksızın çalıştırıldığı" iddiasına yer verildiği, haberde bilgi yanlışları ve asılsız iddialar bulunduğu savunuldu.

Açıklamada, jeotermal elektrik santral yatırımlarında, proje aşamasından yatırım ve işletme sürecine kadar pek çok kurum ve kuruluştan mevzuat dahilinde izin ve ruhsat alma yükümlülüğünün bulunduğu, habere konu olan ruhsatların ise GSMİ şeklinde kısaltılan Gayri Sıhhi Müessese İzni olduğu ifade edildi.

Binary tipi jeotermal santrallerin bu izinlerden, santrallerde kullanılan pentan, bütan, izobütan gibi maddeler dolayısıyla muaf oldukları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konu, yerel yönetimler ile yatırımcılarımız arasında da hukuki bir ihtilaf konusu olmuş ve binary tipi JES'lerin GSMİ ruhsatından muaf oldukları ilgili mahkemelerce de tescil edilmiştir. Ancak özellikle belirtmek isteriz ki ilgili yasa maddesi 52 adet binary tipi santrali kapsamakta, 4 adet flash tipi santrali kapsamamaktadır.

Altyapısı olmayan bilgilerle hazırlanan bu haberler, ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayan yerli enerji kaynağımızın kullanılmasına olumsuz yönde etki etmektedir. Ayrıca yatırımcıların kimi kurumlarla sözde iş birliği içinde olduğu gerekçesiyle bu ruhsatların alınmadığı, takibinin yapıldığı gibi suçlamalar hem kamu kurumlarını hem yatırımcılarımızı hem de halkımızı zan altında bırakmaktadır."

Kaynak: AA