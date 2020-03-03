Jermain Defoe’nun Tottenham’daki En İyi Golleri

03.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:21

2004 ile 2014 yılları arasında bir sene haricinde dokuz sezon Tottenham Hotspurs forması giyen İngiliz forvet Jermain Defoe, Kuzey Londra ekibiyle oynadığı donemde ligin en üst düzey forvet oyuncularından biri oldu. Spurs'le tüm kulvarlarda 361 maça çıkan ve 143 gol kaydeden Defoe, Tottenham tarihinin en golcü 6. ismi konumunda. İşte Defoe'nun Spurs formasıyla en iyi golleri..