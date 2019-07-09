Jeotermalli Organize Sera Bölgesi için ümitli bekleyiş

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı, Çitgöl Beldesi sınırları içinde kurulması planlanan tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için istişare toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı OSB Daire Başkanı Deniz Oruç, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vekili Sinan Batur, Tarım Kredi Kooperatifleri Sera Anonim Şirketi Genel Müdürü Özgür Güven, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Belde Belediye Başkanları ve seracılıkla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Yaklaşık 150 üreticinin seracılıkla uğraştığı Simav'da, 319 dekar sıcak sera, 148 dekar da soğuk sera bulunuyor. Gerçekleşecek olan projenin yalnızca Simav'ın değil, Kütahya ilinin de vizyon projelerinden biri olacağı bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA