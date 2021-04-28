Jeotermale dayalı seracılık projesine ek bütçe talebi

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılacak olan jeotermale dayalı seracılık projesi ve diğer yatırımlar için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ek bütçe talep edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılacak olan jeotermale dayalı seracılık projesi ve diğer yatırımlar için, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan ek bütçe talep edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat "Jeotermalli seracılık başta olmak üzere ilçemizde yapılacak olan diğer yatırımlar ile ilgili ek bütçe taleplerimizi iletmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza dağ, Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile birlikte ziyaret ettik. İlçemiz için yapılması planlanarak projelendirilen yatırımlar hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e, ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı