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Jeotermal kaynaklı seralarda dönem kontrolleri

Jeotermal kaynaklı seralarda dönem kontrolleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesi Çitgöl beldesinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından 13 jeotermal kaynaklı seranın dönem kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi Çitgöl beldesinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından 13 jeotermal kaynaklı seranın dönem kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personeli tarafından KKYDP 13.Etap projeleri kapsamında Simav Çitgöl beldesinde kurulumu gerçekleşen ve Bakanlıkça yüzde 50 hibe ile desteklenen 13 jeotermal kaynaklı seranın dönem kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Jeotermal kaynaklı seralarda dönem kontrolleri

Jeotermal kaynaklı seralarda dönem kontrolleri

Jeotermal kaynaklı seralarda dönem kontrolleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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