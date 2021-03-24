Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

24.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:18

Dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 2004 yılında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Şimdilerde araları kötü olan ve sürekli atışan iki milyarderin 17 yıl önceki halleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, uluslararası kamuoyunu dünyanın en zengin iki insanıyla ilgili nostaljiye sürükledi. 2004 yılında çekilen karede bir yanda e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, diğer yanda Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu Elon Musk yer alıyor. Bu karenin sosyal medyada yayılmasının ardından ikili arasındaki kıyasıya rekabet yine çok konuşuldu.

BİRBİRLERİNİ SÜREKLİ ELEŞTİRİYORLAR

Bezos günümüzde Musk'ı Mars'a insan gönderme planıyla eleştirirken, Musk ise Bezos'u 'kopyacı' olmakla suçluyor. Fotoğrafın sosyal medyada viral olmasının ardından Musk, "Vay canına, bunun 17 yıl önce olduğuna inanmak zor" ifadelerini kullandı.

Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

BEZOS'LA MUSK ARASINDA KIYASIYA REKABET

Forbes'un son verilerine göre Jeff Bezos 181 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı. Musk ise 170 milyar dolarla onu ikinci sırada takip ediyor.

Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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