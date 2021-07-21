Japonya ve ABD, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliğini artıracak

Japonya ve ABD, Çin'in tehditkar faaliyetlerinin sürdüğü bölgede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliğini artıracak.