Japonya, ülkesine gönderilmek istenen Belaruslu sporcunun "güvende" olduğunu açıkladı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığı takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesine gönderilmeye zorlanan Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'nın "güvende olduğu" bildirildi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığı takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesine gönderilmeye zorlanan Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'nın "güvende olduğu" bildirildi.

Kyodo ajansının, yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya'nın, takım koçlarını eleştirdiği görüldü.

Videoda "Baskı altına alındım ve rızam olmadan beni ülkeme geri göndermeye çalışıyorlar." ifadesini kullanan Tsimanouskaya, ülkesine geri gönderilmek istendi.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulundu.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, 24 yaşındaki Tsimanouskaya'nın "ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde güvende olduğunu" açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Tsimanouskaya'nın geceyi Haneda yakınlarında bir otelde geçirdiğini ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yerel emniyet güçlerinin irtibat halinde olduğunu söyledi.

Olaya yönelik Belarus Ulusal Olimpik Komitesi'nden açıklama beklediklerini söyleyen Adams, "IOC ve Tokyo 2020, gelecek günlerde atılacak sonraki adıma karar vermek üzere Japon otoriteleriyle iletişim kurmaya devam edecek." dedi.

Komite başkanlığını, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oğlu Viktor Lukaşenko'nun yürüttüğü biliniyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun, Litvanya'da yaşayan siyasi rakiplerinden Sviatlana Tsikhanouskaya ise Twitter'dan, Tsimanouskaya'ya destek verdi.

Japon otoritelerinden, Belaruslu sporcunun güvenliğinin sağlanmasını talep eden Tsikhanouskaya, Belarus Ulusal Olimpik Komitesi'ne soruşturma açılması için IOC'ye çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan