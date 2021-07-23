Japonya Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını onayladı
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Japonya Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını onayladı

Japonya Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını onayladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını resmen onayladı.

Japonya'da hükümet, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımını resmen onayladı.

Sağlık Bakanlığı, hafta içinde bünyesindeki Danışman Heyetin onay verdiği antikor kokteylinin, Kovid-19'a karşı ülke içi kullanımını resmen kabul etti.

Böylelikle "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç kullanıma girdi.

Kokteyl, Kasım 2020'de ABD'de yerel kullanım onayı almış ve virüse yakalanan dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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