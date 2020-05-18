HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Japonya'dan Türkiye'ye 6.5 milyon liralık yatırım

Japon iş insanlarının yaklaşık 6 buçuk milyon lira yatırımla Türkiye'de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor.

Japonya'dan Türkiye'ye 6.5 milyon liralık yatırım
18.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:30

Japon iş insanlarının yaklaşık 6 buçuk milyon lira yatırımla Türkiye'de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital varlık yönetim şirketi Koindex'in kendi platformunda kullanacağı kripto para birimi KOIN Türkiye'de, Türk mühendisler tarafından geliştiriyor.

Türkiye'de kripto para alanındaki yüksek işlem hacminin kendilerini bu ekosisteme yatırım yapmaya teşvik ettiğini vurgulayan Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode, "Geleceğin para birimi olarak adlandırılan kripto paralara Türkiye özelinde yoğun bir ilgi var. Türkiye'nin inovatif dönüşümleri çabuk benimseyen genç nüfusu, kripto para dünyasında da kendini gösteriyor. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için büyük bir özveriyle çalışacağız" dedi.Koindex'i diğer kripto para borsalardan ayıran ana unsur olan platforma özgü KOIN token'ın yerli bir ekip tarafından geliştirildiğini yineleyen Koindex İş Geliştirme ve Pazarlama Danışmanı Demet Zübeyiroğlu, "Yapılan araştırmalar Türkiye'de kripto para alanında ilginin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin özellikle korona virüs salgını etkisiyle arttığını da gözlemliyoruz. Tam bu dönemde Asyalı yatırımcının parasını Koindex ile Türkiye'de değerlendirme isteği de Türkiye'deki kripto para ekosisteminin güvenilirliğini pekiştiriyor" diye ekledi.Koindex'in kendi platformunda kullanacağı KOIN adlı token'in değeri altın, ABD Doları ve Bitcoin (BTC) baz alınarak oluşturulan KOIN Endeksi'ne göre belirleniyor. Bu üç kur üzerinden her ayın ilk günü otomatik olarak yapılacak piyasa güncellemesi neticesinde, fiyatı stabil tutabilmek için kur kompozisyonu da yenileniyor. 

Endekste yaşanacak günlük yüzde 10 üstü dalgalanmalarda da altın, USD ve BTC oranı yeniden hesaplanıyor. KOIN değerinin böylelikle temelde altın fiyatına endeksli olarak kademeli biçimde artması öngörülüyor.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Ekonomi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Ekonomi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Ekonomi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Ekonomi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Ekonomi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Caner Erkin Bülent Uygun Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Japonya'dan Türkiye'ye 6.5 milyon liralık yatırım - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:30:31. #1.15#
title