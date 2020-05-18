Japonya'dan Türkiye'ye 6.5 milyon liralık yatırım Japon iş insanlarının yaklaşık 6 buçuk milyon lira yatırımla Türkiye'de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor.

Japon iş insanlarının yaklaşık 6 buçuk milyon lira yatırımla Türkiye'de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital varlık yönetim şirketi Koindex'in kendi platformunda kullanacağı kripto para birimi KOIN Türkiye'de, Türk mühendisler tarafından geliştiriyor.

Türkiye'de kripto para alanındaki yüksek işlem hacminin kendilerini bu ekosisteme yatırım yapmaya teşvik ettiğini vurgulayan Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode, "Geleceğin para birimi olarak adlandırılan kripto paralara Türkiye özelinde yoğun bir ilgi var. Türkiye'nin inovatif dönüşümleri çabuk benimseyen genç nüfusu, kripto para dünyasında da kendini gösteriyor. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için büyük bir özveriyle çalışacağız" dedi.Koindex'i diğer kripto para borsalardan ayıran ana unsur olan platforma özgü KOIN token'ın yerli bir ekip tarafından geliştirildiğini yineleyen Koindex İş Geliştirme ve Pazarlama Danışmanı Demet Zübeyiroğlu, "Yapılan araştırmalar Türkiye'de kripto para alanında ilginin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin özellikle korona virüs salgını etkisiyle arttığını da gözlemliyoruz. Tam bu dönemde Asyalı yatırımcının parasını Koindex ile Türkiye'de değerlendirme isteği de Türkiye'deki kripto para ekosisteminin güvenilirliğini pekiştiriyor" diye ekledi.Koindex'in kendi platformunda kullanacağı KOIN adlı token'in değeri altın, ABD Doları ve Bitcoin (BTC) baz alınarak oluşturulan KOIN Endeksi'ne göre belirleniyor. Bu üç kur üzerinden her ayın ilk günü otomatik olarak yapılacak piyasa güncellemesi neticesinde, fiyatı stabil tutabilmek için kur kompozisyonu da yenileniyor.

Endekste yaşanacak günlük yüzde 10 üstü dalgalanmalarda da altın, USD ve BTC oranı yeniden hesaplanıyor. KOIN değerinin böylelikle temelde altın fiyatına endeksli olarak kademeli biçimde artması öngörülüyor.

Kaynak: DHA