Jandarma Yol Kontrolünde Bonzai Ele Geçirdi
Yozgat’ta, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve Trafik Şube Ekipleri’nin yaptığı yol kontrolünde araç sürücüsü üzerinde 50 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirdi.
Yozgat'ta, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve Trafik Şube Ekipleri'nin yaptığı yol kontrolünde araç sürücüsü üzerinde 50 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai ele geçirdi.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, Yozgat-Ankara karayolunda kontrol yaptığı sırada durdurduğu araç sürücüsü H.E.'nin üzerinde yaptığı aramada 50 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai buldu. Gözaltına alınan sürücü H.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT