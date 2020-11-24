Jandarma öğretmenleri unutmadı
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Jandarma öğretmenleri unutmadı

24.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:07
Jandarma öğretmenleri unutmadı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili genelinde bulunan öğretmenlerin öğretmenler günü kutlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili genelinde bulunan öğretmenlerin öğretmenler günü kutlandı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İlçelerdeki okullarda görevli Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Ana okul öğretmenlerine çiçek takdim ettiler. Yine pandemi nedeniyle okullarında olamayan öğretmenlere ise hoş bir sürpriz yapan ekipler her öğretmenin sınıfına giderek masalarına çiçek bıraktılar ve gıyabında öğretmenler gününü kutlayıp kısa videolar çekerek Öğretmenlere gönderdiler. - ANTALYA

Jandarma öğretmenleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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