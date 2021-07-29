Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi

Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı 15 mahallede jandarma ekipleri tarafından vatandaşların evcil ve sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları için hem broşürler asıldı hem de bilgilendirme çalışması yapıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı 15 mahallede jandarma ekipleri tarafından vatandaşların evcil ve sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları için hem broşürler asıldı hem de bilgilendirme çalışması yapıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 mahalle ziyaret edilerek kahvehanelere evcil ve sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı. Vatandaşların da bilgilendirildiği çalışmada hayvanların dövüştürülmesinin, hayvanların fiziki gücünü direncini aşacak işlerde çalıştırılmasının ve yasadışı hayvan ticareti yapmanın yasak olduğu vurgulandı. Hayvanların sıcak havalarda daha fazla suya ve yemeğe, kışın ise sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduklarını anlatan jandarma ekipleri, vatandaşlık görevi ve bilinci olarak bu tür durumlarda kayıtsız kalınmaması gerektiğini ve her bireyin sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatarak bilgilendirme yaptı.

Kahvehanelere ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından doğayı ve hayvanları koruyan bir uygulama olarak başlatılan 'Hayvan durum izleme' programı olan 'Haydi' uygulamasının tanıtımını da içeren broşürler asıldı. - MANİSA

Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sevda Erginci Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Can Bartu Aytaç Kara Fatih Terim Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma ekipleri 'Can dostlar' için sahaya indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:51:03. #1.14#

title