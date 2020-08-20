James Rodriguez kimdir? James Rodriguez kaç yaşında nereli? James Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı?
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James Rodriguez kimdir? James Rodriguez kaç yaşında nereli? James Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden James Rodriguez, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, James Rodriguez kaç yaşında nereli? James Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı? James Rodriguez kimdir?

James Rodriguez kimdir? James Rodriguez kaç yaşında nereli? James Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı?
20.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:22

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan James Rodriguez, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, James Rodriguez kimdir? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı? James Rodriguez kaç yaşında nereli? James Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor?

JAMES RODRİGUEZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Temmuz 1991

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: Cúcuta, Kolombiya

Boy: 1,8 m

Kilo: 75 kg

Mevki: Orta saha

James David Rodríguez Rubio , orta saha mevkinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcu. La Liga ekiplerinden Real Madrid ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşarak o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşti.

KULÜP KARİYERİ

Envigado

Futbola 4 yaşında Envigado takımında başlayan James, 2006 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına ise 14 yaşında çıktı. Envigado ile 55 maça çıkan oyuncu 20 gol attı.

Banfield

2006-07 sezonunun devre arasında €2.9 milyon karşılığında Banfield takımına transfer oldu. Böylece Arjantin Liginde forma giyen en genç oyuncu olmuştur. İlk yılında U-20 takımında oynayan James, daha sonra A takıma yükselmiştir. 3 sezonda 48 maça çıkıp 5 gol atmıştır.

Porto

James millî takım formasıyla.

2010-2011

2010 yılında Porto'ya $ 6.4 milyon karşılığında 4 yıllığına transfer olan James'in serbest kalma bedeli olarak €30 milyon olarak belirlenmiştir. İlk sezonunda 15 Primeira Liga maçında 2 ve 11 asist yapmıştır. Avrupa kupalarında 9 maçta forma giyen James 1 gol, 5 asistle oynamıştır. Toplamda ise 32 maç 6 gol ve 18 asist yapmıştır.

2011-2012

Porto daki ikinci sezonunda daha çok forma giyen James 26 lig maçında forma giymiş ve bu maçlarda 13 gol atarak kariyer rekoru kırmıştır, ayrıca bu maçlarda 8 de asist yapmıştır. Avrupa kupalarında ise 8 maçta forma giymiş, 1 gol atıp, 2 de asist James, toplamda 38 maçta 14 gol 11 asist kaydetmiştir.

2012-2013

Portekiz'deki üçüncü sezonunda da başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye başaran James, skorer kimliğini son sezonunda da göstermiş ve 24 lig maçında 10 gol atıp 8 asist kaydetmiştir. Son sezonunda Avrupa kupalarında 8 maç forma giyen James, 1 gol 1 asistle oynamıştır. Toplamda ise 34 maçta 11 gol atıp, 9 de asist yapmıştır.

Portekiz'de Porto formasıyla geçirdiği üç sezonda 65 lig maçında 25 gol 27 asist yapmıştır. Taça de Portugal da 8 maçta 3 gol, 2 asist, Taça da Liga da 5 maçta 1 asist, Supertaça'da 1 maç ve Avrupa kupalarında 25 maçta 3 gol, 8 asist yapan James toplamda ise 103 maçta 31 gol atıp 38 de asist yapmıştır.

Monaco

2013-14 sezonu başında birçok yıldızla birlikte Monaco'ya transfer olmuştur. İlk sezonunda ligde 34 maça çıkıp 9 gol atıp 13 de asist yapmıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası'nın parlayan yıldızlarından biri olan James, Dünya Kupasında attığı 6 gol ile gol kralı olmuş ve 22 Temmuz 2014 İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olmuştur.

Real Madrid

22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlk maçını Real Madrid-Sevilla UEFA Süper Kupası finalinde oynamıştır. İlk golünü Real Madrid-Atletico Madrid 2014 Supercopa de España ilk maçının 81. dakikasında atmış ve takımını 1-0 öne geçirmiştir, 88. dakikada Raúl García'nın attığı golle maç 1-1 bitmiştir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

James millî takım formasıyla:

Kolombiya U-17

2007 Yılında James 11 kez Kolombiya U-17 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.

Kolombiya U-20

2011 Yılında James 5 kez Kolombiya U-20 forması giyip 3 gol atmayı başarmıştır.

Kolombiya A millî takımı

2011 yılından itibaren Kolombiya millî takımı forması giyen James, 27 maçta forma gitmiş 11 gol atıp 7 de asist yapmayı başarmıştır.

2014 FIFA Dünya Kupası

6 gol atıp gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştır. Son 16 da Uruguay'a attığı ilk gol 2014 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi golü seçilmiştir.

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