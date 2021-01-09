James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen James Rodriguez'in model sevgilisi Shannon de Lima, bu kez kendi için paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 32. yaş gününü kutlayan Venezuelalı güzel model, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Lima'nın "Doğum günüm kutlu olsun. Güzel mesajlarınız ve tüm sevginiz için teşekkür ederim. Hayatı ve Tanrı'nın bana verdiği her günü kutlamak için..." notunu düştüğü paylaşımına kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni geldi.

JAMES RODRIGUEZ'DEN YORUM GECİKMEDİ

Shannon de Lima'nın bu paylaşımına Kolombiyalı futbolcu, kalp emojisiyle birlikte "Mutlu yıllar" yorumunda bulundu.