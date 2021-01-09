James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı
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James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı

09.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:29

Everton'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez'in model sevgilisi Shannon de Lima, 32. yaş gününü sosyal medyada paylaştığı bikinili pozuyla kutladı.

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen James Rodriguez'in model sevgilisi Shannon de Lima, bu kez kendi için paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 32. yaş gününü kutlayan Venezuelalı güzel model, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Lima'nın "Doğum günüm kutlu olsun. Güzel mesajlarınız ve tüm sevginiz için teşekkür ederim. Hayatı ve Tanrı'nın bana verdiği her günü kutlamak için..." notunu düştüğü paylaşımına kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni geldi.

James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı

JAMES RODRIGUEZ'DEN YORUM GECİKMEDİ

Shannon de Lima'nın bu paylaşımına Kolombiyalı futbolcu, kalp emojisiyle birlikte "Mutlu yıllar" yorumunda bulundu.

James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı
James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı
James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı
Haber Yorumları (2)
HUHU: Çok cusur la madalya taksın sevgilisi
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ŞEHNAZ TANGO: Eski kabadayılar söylerdi bıyığını kıvırarak heyttt havada vurur tavada yerim ben avcıların eline düşme avlarlar seni
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