Jamaikalı atlet Fraser-Pryce, 10.63 saniyelik zamanıyla tarihin en hızlı 2. kadını oldu
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Jamaikalı atlet Fraser-Pryce, 10.63 saniyelik zamanıyla tarihin en hızlı 2. kadını oldu

Jamaikalı atlet Fraser-Pryce, 10.63 saniyelik zamanıyla tarihin en hızlı 2. kadını oldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, 100 metreyi 10.63 saniyede bitirerek tarihin en hızlı 2. kadın sporcusu unvanını elde etti.

Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, 100 metreyi 10.63 saniyede bitirerek tarihin en hızlı 2. kadın sporcusu unvanını elde etti.

Jamaika'nın başkenti Kingston'da yapılan yarışlarda piste çıkan 34 yaşındaki atlet, ABD'li sporcu Florence Griffith Joyner'in 10.49 saniyelik rekorunu kırmaya en çok yaklaşan isim oldu.

İki olimpiyat ve 9 dünya şampiyonluğu bulunan Fraser-Pryce, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda da altın madalya için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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Jamaikalı atlet Fraser-Pryce, 10.63 saniyelik zamanıyla tarihin en hızlı 2. kadını oldu - Haberler Spor
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