Jakub Moder kimdir? Jakub Moder kaç yaşında nereli? Jakub Moder hangi pozisyonda oynuyor? Jakub Moder hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Sinan Gümüş, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Jakub Moder kaç yaşında nereli? Jakub Moder hangi pozisyonda oynuyor? Jakub Moder hangi takımlarda oynadı? Jakub Moder kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sinan Gümüş, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Jakub Moder kimdir? Jakub Moder hangi takımlarda oynadı? Jakub Moder kaç yaşında nereli? Jakub Moder hangi pozisyonda oynuyor?

JAKUB MODER KİMDİR?

Jakub Moder (1999 7 Nisan doğumlu), Polonyalı profesyonel futbolcu bir şekilde oynar orta saha için Lech Poznan.

Doğum tarihi: 7 Nisan 1999

Kaç yaşında: 21yaşında

Nereli: Szczecinek, Polonya

Boy: 1,88 m

Kilo: 78 kg

7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder, U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder'in Galatasaray'da uzun yıllar ön libero mevkiini doldurması planlanıyor.