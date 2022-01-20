İZTB Yönetim Kurulu Üyesi Bozkurt, ihracatçılar için akaryakıtta indirim istedi

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, ihracatçılar için akaryakıtta ÖTV'nin düşürülmesi veya benzer uygulamaların gündeme getirilmesini talep etti.

İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, ihracatçılar için akaryakıtta ÖTV'nin düşürülmesi veya benzer uygulamaların gündeme getirilmesini talep etti.

Erol Avni Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde ihracatın ekonominin lokomotifi olduğunu ifade etti.

Yeni ihracat bağlantılarının sürdürülebilir olması ve gelecek yıllarda daha da büyümesinin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında itici güç olacağını kaydeden Bozkurt, şunları kaydetti.

"İhracatçı firmalarımızı zorlayan önemli sorunlardan birisi de yurt içi liman konteyner taşımacılığında artan fiyatlar. Küresel navlun fiyatlarındaki artış tüm dünyadaki ihracatçıları benzer şekilde etkiliyor. Yurt içi taşımacılık fiyatlarındaki artış ise firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkileyerek sürdürülebilir ihracatın önünde bir engel oluşturuyor. Bu nedenle özellikle ihracatçı firmalarımızın yurt içi liman konteyner taşımacılık maliyetlerini düşürmek amacıyla akaryakıttan alınan ÖTV'nin düşürülmesi veya benzeri uygulamaların hayata geçirilmesi uygun olacaktır."