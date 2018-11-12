İzol: "Yapılan Zamlar Geri Alınmalı"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, döviz kurlarındaki suni artış sonrasında yapılan zamların, kurun tekrar düşmesi ile birlikte geri alınması gerektiğini söyledi.

İzol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, döviz kurlarındaki suni artıştan kaynaklı yapılan fiyat artışlarının, kurun yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte normal seviyelere çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Birçok üründe döviz kuruna bağlı olarak zam yapıldı. Kurların düşmesi ile birlikte bu zamların tekrar düşürülmesi gerekiyor. Döviz kurlarındaki suni artışı fırsata dönüştürenlerin yapılan bu yanlıştan ivedilikle dönmesi gerekiyor" dedi.

"Alınan tedbirler piyasaları canlandıracak"

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirlerin kısa sürede sonuç vereceğini kaydeden İzol, "Hükümetimizin ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler ve birçok sektörü hareketlendirmeye yönelik attığı adımların yıl sonuna kadar olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerinde yapılan ÖTV ve KDV indirimleri alım ve satım gücünü ciddi ölçüde etkileyecektir. Kısa süre içerisinde piyasalardaki hareketlilik gözle görülür biçimdedir" ifadelerini kullandı.

"Güvenimiz tam"

Piyasaların yıl sonuna kadar normale döneceğini dile getiren İzol, "Hükümetimizin enflasyon ile topyekun mücadele kapsamında ve Türkiye ekonomisini kalkındırma odaklı yaptığı çalışmaların yıl sonuna kadar sonuç vereceğine güvenimiz tamdır. Mersin GİAD bünyesinde yüzlerce sektörden üyelerimiz var ve bütün üyelerimiz ile birlikte enflasyon ile mücadele etmeye hazırız. Ben şahsım ve derneğimiz adına enflasyon canavarı ile mücadele eden tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik çerçevesinde hükümetimizin attığı adımların destekçisi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - MERSİN