İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor
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İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor

07.01.2021 12:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:07

İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi zeytin ağaçlarının kesilip internetten satılması vatandaşları çileden çıkardı.

İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi zeytin ağaçlarının kesilip internetten satılması vatandaşları çileden çıkardı.

Geçimini yüzde 80 zeytincilik ile sağlayan İznik ilçesinde binlerce zeytin ağacı söküldü. Verim alınamayan zeytin ağaçları internet üzerinden satılmaya başlandı. Verim alamadıkları için söküm yaptıklarını iddia eden zeytin üreticileri, zeytin ağaçları yerine meyve ekmeye başladı.

Her biri 50 ile 100 yıllık olan sökülmüş zeytin ağaçları ise fidan ve peyzajcılar tarafından internet üzerinden satılmaya başlandı. Tırlara yüklenen zeytin ağaçları Türkiye'nin dört bir yanına gönderilirken bazı vatandaşlar durum tepki gösterdi.

İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor
İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor
İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor
İznik'te tarihi satış... Zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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