İzmit Belediyesporlu atletler zorlu parkuru başarıyla tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Belediyesporlu atletler zorlu parkuru başarıyla tamamladı

İzmit Belediyesporlu atletler zorlu parkuru başarıyla tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanya'da düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda zorlu rakipleri ve tırmanış parkuruyla mücadele eden İzmit Belediyesporlu atletler kentimizi başarıyla temsil etti.

Alanya'da düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda zorlu rakipleri ve tırmanış parkuruyla mücadele eden İzmit Belediyesporlu atletler kentimizi başarıyla temsil etti.

Katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle adından sıkça söz ettiren İzmit Belediyespor, ilimizi son olarak Antalya'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen ve Balkan Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası milli takım sporcu seçmeleri özelliği de taşıyan Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası'nda temsil etti. Antrenör Turgut Demirkıran önderliğinde Antalya'ya giden Serra Sude Kökduman ve Handan Bolut, U-20 kategorisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 24 sporcu ile kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen ve 5 bin 500 metrelik oldukça zorlu bir parkura sahip yarışmada İzmit Belediyesporlu atletlerden Serra Sude Kökduman, 32 dakikalık derecesiyle 7'nci oldu.

Başarılı sporcu Serra Sude ile birlikte aynı kategoride boy gösteren Handan Bolut ise parkuru 35 dakikada tamamlayarak 13'üncü sırada yer aldı. Sıralamada ilk 5 sporcunun milli takıma alındığı organizasyonda güçlü rakiplerle mücadele etme şansı yakalayan temsilcimizde antrenör Turgut Demirkıran, desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya'ya ve İzmit Belediye Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Tandoğan Yılmaz Vural Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Belediyesporlu atletler zorlu parkuru başarıyla tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 18:04:14. #1.14#

title