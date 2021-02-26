İzmit Belediyesi'nden örnek olacak toplu sözleşme: En düşük maaş 4 bin 535 lira olacak, 1 Mayıs'ta ikramiye verilecek

İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası örnek olacak bir toplu sözleşmeye imza attı. Belediyenin şirketlerinden BEKAŞ ve SARBAŞ'ta çalışan bin 200 işçiyi ilgilendiren sözleşme ile en düşük işçi maaşı 4 bin 535 liraya yükseldi. Ayrıca Kocaeli'de bir belediye işçisine ilk defa 1 Mayıs'ta ikramiye verilecek.

İzmit Belediyesi şirketlerinden BEKAŞ ve SARBAŞ'ta çalışan bin 200 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşılırken, İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalar atıldı. Sözleşme ile en düşük işçi ücreti 4 bin 535 liraya yükselirken, beraberindeki ikramiyeler de işçilerin yüzlerini güldürdü. Sözleşmeye göre Kocaeli'de bir belediye işçisine ilk kez 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ikramiye verecek.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR SÖZLEŞME İMZALADIK"

Yapılan sözleşmenin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sosyal Belediyecilik anlayışıyla işçi, emekçi arkadaşlarımıza KHK dışında kalan eğitim, iş güçlüğü, ikramiye, yemek, koku tazminatı gibi ek sosyal haklar da ekledik. Daha önce 5-5 olan ikramiyeler, ilk yıl 12-12 toplam 24 oldu. Bunlara ek olarak, 5 yevmiye izin parası ve hiçbir belediyede olmayan ve ilk defa İzmit'te olacak 1 Mayıs'a ikramiye ön gördük. Türkiye'ye örnek olacak bir sözleşme yaptık. Emeğiyle, alın teriyle kazanan tüm işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı