İzmir Yarı Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu bu yıl da renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu bu yıl da renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı yarışta 2 bin sporcu İzmir'in kurtuluş coşkusuna ortak olmak için koştu. Bazı sporcuların çocuklarıyla birlikte katıldığı maratonda genel klasmanda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu. Başkan Soyer ise bu yıl beş dakika farkla kendi rekorunu kırdı. İzmir'in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu bir kez daha büyük heyecana sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı arasındaki parkurda koşulan maratonda genel klasmanda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu.

Kadınlarda Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 1 saat 14 dakika 21 saniye, erkeklerde ise Etiyopyalı Getaye Gelaw 1 saat 2 dakika 42 saniyelik dereceleriyle genel klasmanda birincilikleri elde etti. Türkiye'den Hasibe Demir 1.21.48 ve Meryem Kılınç Gündoğdu 1.23.33 ile kadınlarda diğer dereceleri paylaşırken, erkeklerde Hüseyin Can 1.05.06 ile ikinci, Ömer Alkanoğlu 1.05.26 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Genel klasmanda Türk erkek sporcularda Hüseyin Can, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan, Türk kadın sporcularda Hasibe Demir, Meryem Kılınç Gündoğdu, Pınar Demir üçüncü oldu.

Türk atletlerden erkekler 35-39 yaşta Tahsin Ersin Kurşunoğlu, 40-44'te İbrahim Kırmaç, 45-49'da Oktay Fırat, 50-54'te Nihat Özkaymak, 55-59'da Memet Mustafa Buldum, 60-64'te Abdullah Ertekin, 65-69'da Saim Erdoğan, 70-74'te Mengüç Gözüyaşaran, artı 75'te Yusuf Üzer birinci oldu. Kadınlar 35-39 yaşta Meryem Kılınç Gündoğdu, 40-44'te Tülin Oktay, 45-49'da Selma Varlıker, 50-54'te Gülşen Sönmez, 55-59'da Birsen Kılınç, 60-64'te İsmigül Yıldız, artı 65'te Aysel Yıldız ilk sırayı aldı. Önce yarışı başlatan ve ardından koşuya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 3110 numaralı formayla, 21 kilometrelik parkuru 2 saat 20 dakikada tamamladı.

TUNÇ SOYER: HER YIL KATILIM ARTIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, maratondan büyük keyif aldığını ifade ederek, "Maratona katılım oldukça yüksekti. Koşanların keyfi yerindeydi. Çok memnunuz. Her yıl hem katılım hem koşanların hızı artıyor. Spor sadece zaman geçirilecek bir alan değil. Beden ve ruh sağlığı açısından son derece hayati öneme sahip" dedi. Başkan Soyer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Başkan Vekili Ali Aksu ile birlikte ödül törenine de katıldı. Soyer, Yarı Maratonu tamamlayan otizmli Burak Muslu'ya kupa töreninde ödülünü verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da engelli koşucu Burak Tetik'e ödülünü takdim etti. Heyecanlı ve çekişmeli mücadeleye sahne olan yarı maratona İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi personeli Atatürk fotoğraflı tişörtleriyle seyircilerden büyük alkış alırken, 7'den 70'e katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Koşuya Dünya şampiyonu cimnastikçimiz İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak da katıldı.

KUPA VE MADALYALAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuna uygun olarak 9 Eylül Yarı Maratonu'nda verilen tüm kupa ve madalyalar geri dönüşümlü malzemelerden özel olarak üretildi. Kupa ve madalyaların üretiminde hiçbir kimyasal ürün kullanılmadı. Koronavirüs pandemisinin etkisini yitirmemesi nedeniyle yarı maratonda mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterildi. Etkinlik alanına girişler tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapıldı, her sporcu arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe bırakıldı. Start 4'er kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık oldu.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı