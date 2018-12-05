İzmir Ödemiş Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi'nde Sona Gelindi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 110 dekar arazi üzerine yaptırılan S.S. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Dış Mekan Süs Bitkileri ve Fide Üretim Tesisi'nin yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığı, ocak ayında hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

Ödemiş Kaymakamlığı'nın projesini yaptığı, finansmanını İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) sağladığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun proje ortağı olduğu Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisleri'nin inşaasında yüzde 80'lik bölüm tamamlandı. Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi Alabaş Mevkii'ndeki Milli Emlak'a ait 110 dekar alanda yaptırılan tesisin çeşitli bölümleriyle Ödemiş'e istihdam sağlarken, bir üretim merkezi konumunda olacağı bildirildi. Tesiste 16 bin 500 metrekarelik 4 sera, arıtma tesisi, 1500 metrekarelik lojistik alanı ile toplam 20 bin metrekarelik kapalı alan olacak. Diğer bölümlerin ise bitki stok alanı ve anaçlık parseli olarak değerlendirileceği bildirildi. Bitki stok alanın üzerinin de daha sonra kapatılacağı öğrenildi.

Ocak ayında hizmet açılması planlanan tesisle ilgili bilgi veren S.S. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Ödemiş Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi Proje Koordinatörü Hüseyin Cabbar, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tesisin yüzde 80'i tamamlandı. Milli Emlak'a ait arazi, yılbaşından sonra bize devredilecek. 70 ortağımız var. Bütün süs bitkisi üreticilerini buraya davet ediyoruz. Burada üreteceğimiz ürünler, uluslararası normlara uygun olacak. Buradan çıkan ürünler, hastalıklardan ari, uluslararası ticarete uygun bir ürün olacak. Bölgede bulunan üreticilerimizin bize destek vermelerini bekliyoruz. Devletimiz zaten gereken desteği veriyor. Üreticilerimizin de desteğini aldığımız takdirde, inanıyoruz ki güçlü bir şekilde ihracata yönelik sıhhatli ürünler elde edeceğiz" dedi.

Tesiste, yılda 12 milyon çelikten fidan üretmeyi hedeflediklerini belirten Cabbar, "Tohumdan üretilecek ürünlerde var, şu an onun için bir rakam veremiyoruz. Bu büyük tesis, toplam 8 milyon liraya mal olacak. 1 milyonunu biz veriyoruz, diğer kısmı İZKA tarafından karşılanacaktır. Çalı grubu dışında, sebze fidesi de üreteceğiz. Bu tesisin çalışmasıyla, üreticimiz bol para kazanacak ve üreticinin alın teri değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.