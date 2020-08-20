İzmir iş dünyasından il sağlık müdürlüğüne ziyaret Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop'u ziyaret etti.

Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop'u ziyaret etti.

İl sağlık müdürlüğündeki ziyarette konuşan Eskinazi, Türkiye'nin salgının başladığı ilk günden beri ihracatçısından üreticisine sağlık personelinden vatandaşına kadar hızlı bir şekilde mobilize olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada en hızlı toparlanan ilk 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Eskinazi, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik sosyal sorumluluk projelerimizi öncelikli gündemimize alarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına ihtiyaç sahibi hastanelerimize yoğun bakım ünitelerinde en çok gerek duyulan maske, ventilatör, CPR cihazı, hasta takip monitörleri, numune alma kabinleri ve entübasyon kabinlerini tedarik ettik." ifadelerini kullandı.

Saygılı da "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde, İzmir Valilerimiz Erol Ayyıldız ile Yavuz Selim Köşger'in riyasetinde İzmir İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte özverili ve başarılı çalışmalara imza atmıştır." değerlendirmesinde bulundu .

Öztop ise bin kişiden oluşan filyasyon ekibinin sahada her türlü takibi sağladığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztop, "Pandemi sürecinde her daim yanımızda olan kurumlarımıza, kurumum ve tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA