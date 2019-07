İzmir'in hedefi girişimciliğin ve inovasyonun başkenti olmak

İzmir'de 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: "İzmir'i girişimciliğin ve inovasyonun başkenti olarak konumlandırdığımız takdirde, büyük bir ekonomik değişim yaşanacağını hepimiz görüyor ve biliyoruz"

İZMİR - İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen İzmir Girişimcilik Zirvesi'nde Samumed Kurucu ve CEO'su Osman Kibar ile Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz deneyimlerini paylaştı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'i girişimciliğin ve inovasyonun başkenti yapma hedefinde olduklarını belirtti.

İZTO tarafından İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Girişimcilik Zirvesi'nde; Samumed Kurucu ve CEO'su Osman Kibar, Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener önemli bilgiler paylaştı.

"O sesin ismi girişimcilik"

Ülkemizin, bölgenin ve dünyanın ekonomik gerçekleri olduğunu, her gün önümüze yeni rakamlar geldiğini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu rakamları yorumlayan uzmanlar önerilerde bulunuyor. Bazıları güven veriyor bazıları ihtiyatlı olmamızı öngörüyor. Hepimiz yol haritaları çiziyoruz. Hemen hepimizin aklına his düşüyor. İçimizden gelen ses 'bir eksiklik var, yatırım yapmalıyım, bu alanda teknolojiyi kullanırsam farklı olabilirim' diye fısıldıyor. İşte o sesin ismi girişimcilik. Bugün hep beraber girişimciliği konuşmaya geldik. İçimizden çıkan ve dünyada kendi alanlarında sayılı isimlerden bilgiler alacağız, deneyimlerinden yararlanacağız. Birbirimize güven ve moral aşılayacağız. Zorlukları aşıp ortak ve uzun vadeli planları nasıl gerçekleştireceğiz, anlayacağız. Takım oyununun, ekip ruhunun önemini bir kez daha konuklarımızdan dinleyeceğiz. İçimizdeki 'haydi yapalım' sesinin daha güçlü çıktığına tanık olacağız" diye konuştu.

"İzmir yatırım yapmak için en doğru kent"

İzmir'in yatırım yapmak için en doğru kentlerden olduğunu vurgulayan Özgener, "Artık sadece ülkelerin değil kentlerin de birbirleriyle yarıştığı bir dönemde olduğumuzu unutmamalıyız. İZTO olarak inovasyon ve girişimciliğin İzmir'de önünün açılması önem verdiğimiz en büyük projemiz. Bu hedefle İzmir'in bu alanlarda lider kent olmasında öncülük yapmak istiyoruz. İzmir yaşamak kadar üretmenin de keyifli olduğu inovasyon ve girişimcilik için en uygun kent. Bugün İzmir gibi bu konuda çok şanslı bir kentte yaşamanın, yatırım yapmanın ve çalışmanın avantajlarını anlayacağız. Bu zirvenin İzmir'de düzenlenmesinin anlamı çok büyük. İzmir'i girişimciliğin ve inovasyonun başkenti olarak konumlandırdığımız takdirde, büyük bir ekonomik değişim yaşanacağını hepimiz görüyor ve biliyoruz. Birazdan sunumumda da aktaracağım rakamlar çok büyük fırsatlarla ve girişimcilere cesaret verecek verilerle dolu" ifadelerini kullandı.

İzmir'in önemini vurguladı

İzmir'in insan kaynağı profiline bakıldığında yüksek eğitim düzeyi ve nitelikli nüfus ile ekonomiye katkı sağlayan bir yapıda olduğunu kaydeden Özgener, şöyle devam etti:

"Sanayi ve hizmetler sektörünün yüksek oranı bu alanlarda girişimciliğe yönelik talep potansiyelini ortaya koymakta. İzmir ve bilim dediğimizde; İzmir girişimcilik kaynaklarını sağlayan bilimsel ve AR-GE altyapısı ile bilgi ekonomisine uygun bir kent. Ticarete bakıldığında; sektörel çeşitliği ve inovatif fikirler, girişimcilik ekosisteminin dinamik bir potansiyel sunuyor. İzmir Türkiye'nin ticaretine en çok katkı koyan ve cari fazla veren nadir kentlerden biri. İzmir aynı zamanda lokomotif bir şehir. Üretim yapan yabancı sermeyeli firmalar bakımından Kocaeli'den sonra 2. sırada. İzmir inovasyon potansiyeli açısından yüksek bir kent. İzmir'de 289 patent başvurusu yapılmıştır. Teknoloji ve geliştirme bölgesindeki firma 443'tür. Akademisyenler tarafından TGB'lerde kurulan şirket sayısı 83, patent başvurusunda ülke genelinde 5. sıradadır. TGB'lerde çalışan AR-GE personeli sayısı 2 bin 851, teknolojik ürün yatırım desteği 12'dir."

İzQ Girişimcilik Merkezi

İZTO'nun İzQ Girişimcilik Merkezi projesi hakkında detaylı bilgi veren Özgener, "İzmir'i girişimcilik ve inovasyonun merkezi haline getirmek istiyoruz. İzmirli girişimci sayısını artırarak başarı hikayelerine aracılık etmiş olabileceğiz" dedi. Özgener, İzQ Girişimcilik Merkezi projesinin nasıl işleyeceğini madde madde anlattı.

Kanserle ilgili çalışmaları anlattı

Samumed Kurucu ve CEO'su Osman Kibar ise, hem sağlık alanından bilgiler verdi hem de Samumed'i anlattı. Kanserle ilgili çalışmalarından da bahseden Kibar, "Biz kanserde mutasyonu yok etmiyoruz. Zaten istesek de bunu yapamayız. Biz, o mutasyonun kansere dönüşmesini engelliyoruz. Kişi ilacı ömür boyu alırsa hiçbir zaman kanser geriye gelmiyor. Biz hiçbir tedavinin çalışmadığı hastalarla çalışıyoruz. Hastaları artık evlerine gönderiyorlar. Örneğin 38 yaşında pankreas kanseri kadını '15 günün kaldı' diye evine göndermişler. Bizim ilacı alalı 18 ay oldu. Şu anda 55-60 kilo. Normal hayatına dönmüş durumda" ifadelerine yer verdi.

"Sadece değişebilen şirket ve kurumlar var olacak"

Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz de, inovasyon ile ilgili, "İnovasyon bana göre yenilik demek. Aynı insanlarla, aynı yöntemlerle, aynı çevre ile farklı sonuç elde edemezsiniz. Uzaktan bir göktaşı bize doğru geliyor. Sadece değişebilen şirket ve kurumlar var olacaklar. İnovasyon değişim, yenilenme demek. ya etrafınızdaki insanları ya çevreyi ya da yaptığınız iş biçimini acil değiştirmeniz gereken bir sinyal demek" diye konuştu. İldeniz, şirketlere dönüşüm için şu tüyoları verdi: "Şirketler birbirine benzemeyen insanlar alsınlar. Çatlak seslerin, daha genç, daha yaşlı olabilir. Size benzemeyen insanları şirkete katmak lazım."

Zirve kapsamında ünlü sanatçı Fazıl Say da konser verecek.

Kaynak: İHA