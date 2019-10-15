İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı

15.10.2019 12:32

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altınordu ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisi genç oyunculardan kurulu kırmızı lacivertli takımla, deneyimli isimlere sahip olan siyah beyazlı ekibin mücadelesine sahne olacak. Ligde ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan 15'inci sıradaki Altınordu, son olarak deplasmanda 1-0 kaybettiği Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında 24.3 yaş ortalamasıyla mücadele ederken, evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup eden play-off hattındaki Altay ise 29.4 yaş ortalamasıyla ter döktü.

Altay'da 38 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk ligin en deneyimli ismi, Altınordu'da top koşturan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce ise ligin en genç oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Kırmızı lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son maçta altyapıdan yetişen Kerim, Ravil ve Fatih'e ilk 11'de şans verirken, Oğulcan'ı sonradan oyuna dahil etti. Siyah beyazlılarda ise teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 11'de altyapı patentli bir isme yer vermedi. Altay'da son karşılaşmada yedek soyunan Cenk, Hüsamettin ve Eren forma şansı bulamadı.

ESKİ DOSTLAR, 9'UNCU KEZ KARŞI KARŞIYA

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, teknik direktörlük kariyerlerinde 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bucaspor'u çalıştırdığı dönemde Sait Karafırtınalar'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Hüseyin Eroğlu, eski dostuna karşı çıktığı 8 maçta 4 galibiyet aldı. İki teknik adam arasındaki 3 müsabaka berabere biterken, 1 kez Karafırtınalar sahadan zaferle ayrıldı. İki teknik patron arasındaki rekabette Hüseyin Eroğlu yalnızca Altınordu'yu çalıştırırken, Sait Karafırtınalar; Bucaspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Boluspor ve Altay takımlarını yönetti.

Kaynak: DHA