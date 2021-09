İzmir'deki tekne yarışının şampiyonu Comet A oldu

EAYK ( Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme'de bu yıl 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. IRC ve Destek sınıflarında 44 teknenin katıldığı yarışın overall birincisi Comet A teknesi ile Arkas Mat Sailing Team, ikincisi Corendon Cheese, üçüncüsü ise Lemon oldu. Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle yapılan Arkas Aegean Link Regatta, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl da denizde renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme açıklarını yelkenlerle donatan yarışa bu yıl 44 tekne ve 400 civarında yarışçı katıldı. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2 ve Destek 1-2 kategorilerinde yarışan takımlar üç gün süresince toplam 5 yarışta Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında özledikleri rüzgarla buluştu. Üç gün boyunca gerçekleştirilen 5 yarışın sonunda her kategoride derece alanlar ile birlikte overall kategorisinde de ilk üç ekip kupalarına kavuştu. Yarış sonuçlarına göre overall overall birincisi Arkas Mat Sailing Team, ikincisi Corendon Cheese, üçüncüsü ise Lemon oldu.

Yarışı 2 senedir pandemi şartlarında kurallara uygun şekilde düzenlediklerini belirten Bernard Arkas ise "Bu yıl ülkece yaşadığımız doğal afetlerden ders alarak doğanın ve yaşam kaynaklarının korunması konusunda, 'Yeşerteceğiz' ve 'Temizleyeceğiz' diyerek yarışımızın mottosu ile farkındalığı artırmak istedik. Arkas olarak 15 yıldır Çeşme koylarının temiz kalması amacıyla Turmepa ile işbirliği yapıyoruz. Esas amacı denizin kirletilmeden önce korunması olan Arkas Turmepa II teknesi sıvı ve katı atıkları teknelerden topluyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda ülkemizin ciğerlerine düşen koru da unutmadan yaynan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesine destek olmak amacıyla her yarışcı adına Ege Orman Vakfı'na fidan bağışladık. Yarışımıza katılan tüm yelkenlere teşekkür ediyorum seneye görüşmek üzere" dedi.