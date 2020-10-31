İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yeni binalarında yıkılması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada da gündem olan konu sonrası yetkililere seslenen kullanıcılar, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük hasara neden oldu. Depremin ardından tüm Türkiye'nin duaları İzmir'le olurken, yurdun dört bir yanından İzmir'e yardım gönderilmeye başlandı.

YENİ BİNALAR DA YIKILDI

Sosyal medyada da İzmir'de yıkılan binalara ilişkin birçok görüntü ve video paylaşılıyor. Gelen görüntüler, depremin etkisini gözler önüne seriyor. Şiddetli sarsıntıda birçok bina yıkılırken, yıkılan binalar arasında yeni yapılmış henüz birkaç yıllık olan binaların da olması dikkatlerden kaçmadı.

SORUMLULAR CEZALANDIRILMALI

Binlerce liraya satılan bu yeni evlerin yıkılması tepkilere neden oluyor. Birçok kişi bu binaların yapımında görev alan sorumlulardan hesap sorulmasını istiyor. İhmalin olup olmadığı araştırılması gereken bu binalarla ilgili yetkililerin en yakın sürede araştırma yapıp sorumlulara gerekli cezaların verilmesi bekleniyor.