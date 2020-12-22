Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı

22.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:22

Edinilen son dakika haberine göre AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı İzmir'deki bir AVM'den bir günde iki yangın İzmir'in Bornova ilçesinde bir AVM'nin kapalı otoparkında bulunan oto yıkamacıda önce patlama meydana geldi ardından yangın çıktı.

AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı

İzmir'deki bir AVM'den bir günde iki yangın

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir AVM'nin kapalı otoparkında bulunan oto yıkamacıda önce patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sabah saatlerinde de aynı alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada yangın çıkmıştı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi 4174/1 Sokak'ta bulunan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamacı içerisinde bulunan bilgisayar kablolarından çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. AVM güvenliği tarafından polis ve 110 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın etkisiyle oto yıkamanın camlarının kırıldığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, aynı AVM içerisinde bulunan bir iş yerinde bu sabah saatlerinde de yangın çıkmış, ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Her iki yangının birbirleri ile bağlantılı olmadığı bilgisi edinildi.

Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı
Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | AVM otoparkındaki patlama kameraya böyle yansıdı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 23:36:56. #1.14#
title