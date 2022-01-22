İzmir'de tefeci operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İzmir'de tefecilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda senet, nakit para ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'de tefecilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde çok sayıda senet, nakit para ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, İzmir'in merkezinde ve Aliağa ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Ekonomik durumu iyi olmayan ve acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle tefe usulü borçlandırdıkları belirlenen 9 şüpheli, 18 Ocak Salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 225 bin TL değerinde 11 adet senet, 358 ABD Doları, 480 Euro ve 8 bin TL nakit para, 2 adet av tüfeği ve 11 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, 3'ü savcılıktan, 1'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, S.A., Ç.M., E.B., Ç.Ş. ve Ö.D. isimli şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İZMİR

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