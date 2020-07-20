İzmir'de otluk alandaki yangın kontrol altına alındı İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan ve daha sonra otluk alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan ve daha sonra otluk alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangının otluk alana sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye araçları müdahale etti. Yangında 2 ev zarar görürken, müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı. Kaynak: AA