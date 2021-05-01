İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (4)
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İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (4)

İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (4)
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

HEPSİ SERBESTİzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polisin müdahalesi sonucu 31 kişi gözaltına alındı.

HEPSİ SERBEST

İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polisin müdahalesi sonucu 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 31 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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