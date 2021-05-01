İzmir'de izinsiz 1 Mayıs gösterilerine 20 gözaltı (4)
HEPSİ SERBESTİzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polisin müdahalesi sonucu 31 kişi gözaltına alındı.
HEPSİ SERBEST
İzmir'in Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polisin müdahalesi sonucu 31 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 31 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Fırat AKAY/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY