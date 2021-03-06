İzmir'de düzenlenecek gelinlik fuarı salgın nedeniyle 16 Kasım'a ertelendi
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İzmir'de düzenlenecek gelinlik fuarı salgın nedeniyle 16 Kasım'a ertelendi

06.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:46
İzmir'de düzenlenecek gelinlik fuarı salgın nedeniyle 16 Kasım'a ertelendi

İzmir'de düzenlenecek Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 16-19 Kasım'a ertelendi.

İzmir'de düzenlenecek Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 16-19 Kasım'a ertelendi.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fuarın genişletilmiş danışma kurulu toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

30 Mart-2 Nisan tarihlerinde hibrit katılımla gerçekleşmesi planlanan fuara yönelik detayların ele alınması amaçlanan toplantıda, sektör danışma kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs salgını koşulları nedeniyle fuara yeterli sayıda ziyaretçinin gelemeyeceği endişesini ifade etti.

Organizasyonun tarihi konusunda yapılan değişiklik teklifi üzerine 137 firmayla anket yapıldı. Anketten çıkan sonuç doğrultusunda fuarın 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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