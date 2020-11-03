İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
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İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

03.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:26

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, depremde evi hasar görenlerden emlak komisyonu alınmayacağını belirtti.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Yardımcısı Vural, İzmir'deki depremde en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ve Bornova'da emlakçılara talebin arttığını söyledi.

Depremden sonra bölgeden kaçışın başladığını, son birkaç günde deprem korkusu yaşamış birçok kişinin kiralık ya da satılık ev arayışına girdiğini aktaran Vural, "Başlarını sokacak güvenli bir eve ihtiyaçları var. Ama bu bölgede öyle bir ev yok. Kiralık ya da satılık ev arıyorlar. Depremden zarar görmeyenler de geliyorlar. Artık bu civarda yaşamak istemiyorlar." diye konuştu.

DEPREMZEDELERDEN EMLAK KOMİSYONU ALINMAYACAK

Oda olarak depremden sonra bir karar aldıklarını ve depremzedelere destek olmak istediklerini belirten Vural, "Depremden zarar gören, evi yıkılan kişilerden emlak komisyonu almamaya karar verdik" dedi.

Vural, evleri hasarlı olan ve emlak arayışında olan kişilerin kendilerine hasar raporuyla başvurabileceklerini, desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

Haber Yorumları (2)
ADSIZ: sanki aldığı komisyonu faturalandırıyorlar. inşaat malzemesinden çalan müteahit kadar dolandırıcılar.
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REF: Emlakcıların yatacak yeri yok bu dünyada
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