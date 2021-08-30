İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
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İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü

İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir'de bulunan 10 spor kulübü Foça'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için mücadele etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir'de bulunan 10 spor kulübü Foça'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için mücadele etti. Kıran kırana geçen turnuvayı EVKA 5 Spor Kulübü 1'inci tamamladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Yeni Foça Turkuaz Spor da aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı gününe denk gelen kulübün kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvasını organize etti. Kupa mücadelesi öncesi çocuklar ve gençler 10 metrelik Türk bayrağı açarak spor kulüpleri başkanları ile birlikte İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundular.

"Çocuklarımızla burada olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Karşıyaka Yalı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Gözde Tozkoparan Ergöl " Karşıyaka Yalı Spor Kulübü olarak, Turkuaz Spor Kulübünün hazırladığı 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvasına katılmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu anlamlı günde çocuklarımızla burada olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Foça Belediye Spor Antrenörü Erol Çetin ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

EVKA 5 Spor Kulübü turnuvayı 1'inci tamamladı

Turnuvaya Altay SK, Gençlik ve Spor Kulübü Atakent 1923, Bergama Bilişim ve Futbol Kulübü, EVKA 5 Spor Kulübü, Turkuaz Spor Kulübü, Foça Belediyespor, Gençler Birliği Spor Kulübü (Bergama), AĞA Spor Kulübü (Aliağa), Karşıyaka Yalı Spor Kulübü ve Göztepe SK takımlarında mücadele eden çocuklar ve gençler katıldı. Kıran kırana geçen turnuvayı EVKA 5 Spor Kulübü 1'inci tamamlarken, Karşıyaka Yalı Spor Kulübü 2'inci ve Gençler Birliği Spor Kulübü (Bergama) ise 3'üncü olarak tamamladı. - İZMİR

İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü
İzmir'de bulunan 10 spor kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası için ter döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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